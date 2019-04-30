مسلحون يسطون على ممتلكات موسى مصطفى موسى بمصر

اقتحم مجهولون، اليوم الثلاثاء، أرضًا وممتلكات خاصة بالمهندس موسى مصطفى موسى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، ورئيس حزب الغد، حيث تم الاستيلاء على مواد محجرية تقدر قيمتها بقرابة مليون جنيه ”58 ألف دولار“.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة من المرشح الرئاسي السابق، يفيد باقتحام مجهولين للأرض الخاصة به، وقيامهم بتهديد حارس الأرض بسلاح ناري والاستيلاء على مواد محجرية.

وانتقلت على الفور قوة من رجال البحث الجنائي لمقر الواقعة؛ للمعاينة، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ على حارس الأرض لسؤاله بشأن الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث كلفت النيابة العامة أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة؛ لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.