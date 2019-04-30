وفاة مصرية في الكويت تقود إلى جريمة

دفعت وفاة غامضة لسيدة مصرية في دولة الكويت إلى فتح تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الواقعة.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن زوج الضحية أبلغ الجهات الأمنية أن زوجته توفَّت ”قضاء وقدرًا“ داخل منزلهما، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض السيدة إلى مادة شديدة السمية، فتم تحويل القضية إلى ”شبهة جنائية“.

وفي التفاصيل، فإن وافدًا من الجنسية المصرية تقدم ببلاغ لـ“الداخلية“ يفيد فيه بأن زوجته قضت نحبها داخل منزلهما في منطقة ”الفروانية“، وبعد معاينة الجثة تم نقلها إلى الطب الشرعي.

لكن نتائج التحليل كشفت وجود شبهة في وفاة الزوجة، إذ بينت أن ”سبب وفاة المرأة مادة سامة تستخدم في أحد تركيبات المبيدات الحشرية الفتاكة“.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مع زوج وأقارب السيدة، للوصول إلى أسباب وفاتها.