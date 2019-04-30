كويتي يجري ”شفط دهون“ ويفارق الحياة واتهام طبيبين بقتله

قضت محكمة الجنح في دولة الكويت بحبس طبيبين لمدة سنة مع كفالة مقدارها 500 دينار لوقف النفاذ.

وجاء الحكم بعد إدانة الطبيبين بقتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء إجراء عملية له في المستشفى.

محكمة الجنح تقضي بحبس طبيبين لمدة سنة مع كفالة 500 دينار لوقف النفاذ بعد إدانتهما بقتل النائب السابق ⁧فلاح الصواغ⁩ بالخطأ أثناء إجراء عملية له في المستشفى pic.twitter.com/uK2XqJAQvW — الراي (@AlraiMediaGroup) April 30, 2019

وكان الصواغ قد توفي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016 في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية التي أدخل على إثرها إلى العناية المركزة وهناك وافته المنية.