كويتي يجري ”شفط دهون“ ويفارق الحياة واتهام طبيبين بقتله

كويتي يجري ”شفط دهون“ ويفارق الحياة واتهام طبيبين بقتله

المصدر: فريق التحرير

قضت محكمة الجنح في دولة الكويت بحبس طبيبين لمدة سنة مع كفالة مقدارها 500 دينار لوقف النفاذ.

وجاء الحكم بعد إدانة الطبيبين بقتل النائب السابق فلاح الصواغ بالخطأ أثناء إجراء عملية له في المستشفى.

وكان الصواغ قد توفي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016 في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية التي أدخل على إثرها إلى العناية المركزة وهناك وافته المنية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً