حكم نهائي على ”الأجنبية العارية“ في البحرين (صور)

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر على سيدة أجنبية في العقد الرابع من عمرها، أدينت بالحبس سنتين، بعد سيرها في طريق عام عارية واعتدائها على الشرطة وتعاطي المخدرات، فيما تم حبس صديقها – وهو بحريني – سنة وغرامة ألف دينار (3,300 دولار)، وفق موقع ”الأيام“ المحلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقطع فيديو لسيدة أجنبية تسير عارية تمامًا في شارع عام في وضح النهار.

وقال المجني عليه الأول – وهو شرطي – إنه نزل من الدورية بعد سماعه صراخ رجل ليشاهد المتهمة عارية تمامًا وتسير في منتصف الشارع، متسببة باختناق مروري، فحاول الاقتراب منها برفقة الشاهد الثاني (شرطي آخر) لكي يبعدها عن الشارع، لكنها حاولت الإفلات منه وقامت بخدشه بأظافرها في يده اليمنى وبصقت عليه، وضربت الشرطي الثاني بقدمها ويدها في بطنه وفي صدره وفي وجهه وبصقت عليه.

وكان صديق المتهمة قد قال في التحقيقات إنه تعرف على الأجنبية قبل شهرين من الواقعة، حيث تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المشروبات الكحولية، ثم عادت معه لمنزله وتعاطيا الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام، لكنها خرجت منه عارية تمامًا وهي تنطق بلغة غير مفهومة، ثم رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته وحاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.

وأضاف المتهم أن صديقته كانت تهدأ قليلًا ثم تعود للهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم بتواجدها عند أحد التقاطعات وأنه تم القبض عليها.