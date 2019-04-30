متحرش بكويتية يعتدي على رجال الأمن بالضرب

اعتدى متحرش في دولة الكويت بالضرب المبرح على عسكرييْن في المباحث الجنائية، موجهًا لهما لكمات أصابت أحدهما في العينين والوجه، والآخر في الأنف والوجه.

وحسب صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد لـ“الداخلية“ عن وجود شخص يلاحق مواطنة عند أحد الأسواق، ويتعمد أفعالًا فاضحة بحقها ردًّا على تجاهلها تحرشاته.

وإثر البلاغ، توجهت دورية أمنية للموقع، إذ طلب رجال الأمن من المتحرش هويته، فادَّعى أنه لا يحمل أي بطاقة ثبوتية، فاقتيد إلى المخفر حيث كانوا بانتظار حضور ذويه لإحضار بطاقته المدنية.

وأثناء ذلك خرج للتدخين، وحين طلب منه رجال الأمن الكف عن التدخين، رفض وبدأ يردد ”أبي أدخن“، و“ماني داش المخفر“، فتم طلب مساندة للسيطرة عليه، وإرجاعه للمخفر، وهنا قام بالاعتداء على عسكريين، ووجه لهما اللكمات وأصاب أحدهما في العين والوجه، والآخر في الأنف والوجه، كما تلفظ عليهما بالإهانات والشتائم.

وتمت السيطرة على المتحرش، وتقرر حجزه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد تسجيل بضع قضايا ضده.