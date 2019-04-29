تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل الطفل شقفة في غزة

كشفت الشرطة الفلسطينية في غزة، الاثنين، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول جريمة قتل الطفل محمود رأفت شقفة، التي أصبحت قضية رأي عام بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي إن ”قاتل الطفل، وهو ابن عم والد الطفل، ارتكب جريمته بداعي الانتقام من والد الطفل الذي أبلغ عن شقيق الجاني في قضية مخدرات”.

وأضاف البطنيجي في لقاء إذاعي أن ”القاتل قرر الانتقام من خلال خطف وقتل الطفل، الابن الوحيد بعد سبع بنات، فقام بخطفه بوساطة سيارته واصطحابه في جولة قبل أن يختار المكان المحدد لارتكاب الجريمة“، مشددًا على أن ”القضاء سينصف عائلة الطفل وسيتم اتخاذ أقسى درجات العقوبة بحق الجاني“.

واختفى الطفل شقفة مدة 5 أيام، قبل أن تعثر الشرطة على جثته مدفونة بالقرب من مسكنه، ولاقت الجريمة تعاطفًا فلسطينيًا واسعًا، وسط مطالبات بضرورة تقديم الجاني للمحاكمة الفورية والعاجلة.