النيابة ترفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ بالكويت

رفضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بجلستها الرابعة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة قضية ”ضيافة الداخلية“، فيما تأجلت القضية إلى 12 مايو/أيار.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد رفضت النيابة مجددًا عرض محامي المتهم الرئيس في القضية عادل الحشاش إخلاء سبيل موكله مقابل دفع 10 ملايين دينار (33,000,000 مليون دولار).

وسبق أن رفضت المحكمة طلبات جميع المتهمين المحبوسين لإخلاء سبيلهم، ورفضت طلبات المتهمين رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

يذكر أن القضية الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“ بدأت قبل عامين، بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في ”الداخلية“، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.