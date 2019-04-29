”حبوب الغلال السامة“ تقتل طفلين مصريين بعد شرائها من إحدى الصيدليات (فيديو)‎

لقي طفلان مصريان يبلغان من العمر 9 و11 سنوات، مصرعهما، نتيجة تناولهما حبة ”السوس“ السامة الخاصة بغلال القمح، حصلا عليها من إحدى الصيدليات في محافظة أسيوط جنوب البلاد، على أنها دواء ضد آلام وتسوس الأسنان.

وكشف الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى إن طفلًا صغيرًا بمركز صدفا في محافظة أسيوط، لم يتعد الـ11 عاما، لقي صرعه، ، نتيجة صرف الدواء الخاطئ من قبل إحدى الصيدليات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: ”طلب الطفل من الصيدلي حبة السوس السامة الخاصة بغلال القمح، ظنًا منه أنها متعلقة بألم وتسوس الأسنان، مما أودي بحياة الطفل وشقيقه الذي لم يتخط الـ 9 سنوات نتيجة تعاطي جرعة من تلك الحبة السامة“.

وتابع: ”لا يوجد تفسير لتلك الحبوب السامة السوس الخاصة بمعالجة محصول القمح داخل صيدليات صرف الدواء، تلك الحبوب تخلط مع مواد كيميائية أخرى لخدمة بعض الأغراض الزراعية فقط وليس لها أي علاقة بالمواد الدوائية أو الطبية“.

وواصل حديثه: ”هناك عشوائية شديدة في مصر خاصة بصرف الدواء للمواطنين، حيث تمنع الدول الأوروبية وغيرها من العربية صرف أي دواء دون روشتة طبية مختومة“.

ولاقت أقراص حفظ الغلال السامة، رواجًا واسعًا في مصر خلال الفترة الأخير، حيث لجأ إليها الكثير من حالات الانتحار التي وقعت مؤخرًا في البلاد، وآخرها ثلاث فتيات بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حين قررن الإقدام على الانتحار بتلك الحبوب، نتيجة مرورهن بأزمة نفسية.