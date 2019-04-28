بسبب سمعتها.. مصري يقتل شقيقته وسط الحارة

قتل جزار مصري شقيقته في الشارع، بعد معرفته بسوء سلوكها، وانتشار الأمر بين جيرانه، الأمر الذي جعله يفكر في الانتقام منها، وتلاشي نظرة الناس له بشأن شقيقته، ليسدد لها الطعنات النافذة حتى سقطت جثة هامدة على الأرض غارقة في دمائها.

في قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، كان البلاغ الرسمي بقيام أحد الأشخاص بقتل شقيقته في الشارع، مع قيامه بالهروب من المنطقة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينة وجمع التحريات، أن المتهم وصلت إليه معلومات عن سوء سلوك شقيقته المجني عليها، وانتشار الأمر بين الناس، ما جعله يشعر بسوء نظرة الناس له على صمته تجاه تصرفات شقيقته.

وقام المتهم بالذهاب إلى منزل عمه، حيث هربت المجني عليها إليه بعد شعورها بالغدر من شقيقها، إلا أنه ذهب إليها، فحاولت الهروب من الشقة والنزول إلى الشارع، إلا أنه لحق بها، وأخرج السكين ثم سدد لها طعنات في رقبتها، إلى جانب طعنات أخرى في القلب والصدر، لتسقط جثة هامدة.

وأحالت النيابة العامة جثة المجني عليها للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالتها، فيما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه وإحضاره.