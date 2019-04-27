بعد 5 أيام على فقدانه.. العثور على جثة الطفل ”شقفة“ مقتولًا جنوب غزة (صورة)

عثرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم السبت، على جثة طفل مقتولًا بعد اختفائه منذ نحو 5 أيام، وما زالت ظروف وملابسات مقتله مجهولة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أيمن البطنيجي: ”تمكنت الشرطة من العثور على جثة الطفل محمود رأفت شقفة، الذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام“.

وأضاف: ”من خلال عمليات البحث والتحري عثرت قوة من الشرطة على جثته، بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية، وتقوم الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق في القضية للوصول للجناة“.

واختفى الطفل ”شقفة“ من منزله قبل أيام، فيما عثرت الشرطة الفلسطينية على ملابسه ملقاة فوق إحدى الصالات الرياضية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وتحولت قضية الطفل شقفة لقضية رأي عام، بعد الظروف الغامضة لاختفائه، فيما رصد عشرات المواطنين الفلسطينيين مكافآت مالية لمن يساعد في العثور عليه، كما انطلقت فرق شبابية للبحث في مناطق متفرقة في مدينة رفح؛ لمحاولة تعقب آثاره.

وتأتي جريمة مقتل الطفل ”شقفة“ في ظل تقارير عن ارتفاع معدلات الجرائم والانتحار في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس.