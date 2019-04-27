أصيب بجروح بالغة.. أب وابنه يعتديان على طبيب داخل مستشفى بالكويت (صور)

هاجم أب وابنه القاصر أحد الأطباء في قسم حوادث الأطفال، في مستشفى العدان بمحافظة الأحمدي في الكويت، وتسببا له بجروح قطعية في الرأس، ونزيف خارجي في الجمجمة، وبعض الكدمات، ما استدعى دخول الطبيب لغرفة الملاحظة لإسعافه بعد أن فقد الوعي إثر ضربة على مؤخرة رأسه.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”الراي“، فإن الأب وابنه قاما بالاعتداء على الطبيب بالآلات الطبية الموجودة في غرفة الكشف الطبي، بعد أن رفض الطبيب التحدث عبر الهاتف مع والد الفتى، الذي كان يرافق والدته أثناء علاجها في المستشفى، حيث سبق للابن القاصر التعامل بطريقة غير لائقة مع الطبيب، وقام برمي أوراق بوجهه وخاطبه بكلمات نابية، غير أن الطبيب عاتبه، مبينًا له أنه يتصرف بطريقة غير لائقة مع من هو أكبر منه سنًا.

وأضاف المصدر أن الابن القاصر دخل مرة أخرى عند الطبيب بعد أن اتصل بوالده وطلب من الطبيب التحدث إليه عبر الهاتف، إلا أن الطبيب رفض، ليعود الابن بعد وقت قليل برفقة والده ويتهجمان على الطبيب، مخاطبين إياه بالقول (المستشفى مو مستشفى أبوك) ويوجهان له الشتائم والسباب، ليتطور الأمر إلى اعتداء بالأيدي وبمنظار أذن موجودة في غرفة الكشف الطبي، وبحامل مغذٍ.

واتخذت إدارة المستشفى على الفور الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسجيل قضية في المخفر لملاحقة المعتدين.