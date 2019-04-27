القبض على إمام مسجد وافد يجمع التبرعات لحسابه الشخصي خارج الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على إمام مسجد وافد يقوم بجمع التبرعات والاستيلاء عليها، وتحويلها إلى والده في بلده لشراء منازل وأراضٍ خاصة له.

وقالت مصادر أمنية: إن الإمام الوافد يعمل في مسجد بالمنطقة الرابعة، في محافظة العاصمة، وقد تم العثور في مسكنه عند التفتيش على مبلغ 30 ألف دينار جمعها خلال شهر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضحت المصادر أن الوافد اعترف بقيامه بجمع التبرعات منذ سنوات، وأنه قد حوّل مبالغ مالية طائلة إلى والده في بلده بنغلاديش، حيث قام بشراء منازل وأراضٍ بها.

وأضافت المصادر أن ”الوافد كان يتجنب الشبهات من خلال تحويل المبالغ التي يستولي عليها من التبرعات بأسماء مختلفة، ومنها باسم ابنه الموجود بالكويت“.

وتتبعت الأجهزة المختصة التحويلات المصرفية للوافد التي تمت على مدى سنوات، وثبت صحتها ليتم رفع الأمر إلى وزارة الداخلية والتي أمرت بإبعاده فورًا عن البلاد.

وتعتبر قضية جمع التبرعات في الكويت من القضايا الهامة، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الذي يشهد نشاطًا من قبل جمعيات وأشخاص يجوبون المساجد لجمع التبرعات، التي يقول منظموها إنها تذهب للفقراء والمحتاجين.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، وتشكل نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتسعى السلطات لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع، والذي يصل إلى حد إبعاد الوافدين في بعض المخالفات والجرائم