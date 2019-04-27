السجن والترحيل لوافد في الإمارات بسبب نصف دولار

حاول وافد بنغالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة التذاكي؛ بهدف تفادي دفع مبلغ مالي قدره 2 درهم أي نصف دولار تقريبًا، هو ثمن تذكرة وقوف السيارة في الأماكن المخصصة للمواقف المدفوعة الثمن بدبي.

إلا أن حيلته انتهت بفشل ذريع قاده إلى حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ من قبل محكمة في دبي، يوم الخميس؛ بالإضافة إلى قرار بالترحيل من البلاد.

ووفقًا لسجلات النيابة العامة، تعود القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما قام الرجل البنغالي البالغ من العمر 44 عامًا بتزوير تاريخ تذكرة منتهية الصلاحية لتجنب دفع رسوم وقوف السيارة.

إلا أنه تم الإبلاغ عن الواقعة، فقد قال مفتش في منطقة وقوف السيارات مدفوعة الأجر خلال تحقيق النيابة العامة، إنه اتصل بالشرطة عندما رأى التذكرة المزورة موضوعة على سيارة المدعى عليه.

وقال المفتش الإماراتي (49 عامًا): ”بدا واضحًا تزوير التذكرة، فعند التحقق منها تبين أن عليها رمزًا لمنطقة مختلفة. كانت تذكرة 2 درهم منتهية الصلاحية وقام بتغيير التاريخ“.

وأنكر المتهم أمام المحكمة تهمة تزوير وثيقة رسمية. إلا أن محكمة دبي الابتدائية أصدرت قرارها بترحيله.

للمتهم الحق في استئناف الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ الإصدار.