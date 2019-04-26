مصري يقتل شقيقه في مصر لهذا السبب

أقدم مواطن مصري على ارتكاب جريمة مروعة بقتل شقيقه؛ بعد كشف علاقة الأخير غير الشرعية بزوجته.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث يفيد بوصول شاب يبلغ 35 عامًا مصابًا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله للمستشفى في مركز بدر بالبحيرة.

وكشفت التحريات الأمنية أن شقيق المجني عليه ويبلغ 42 عامًا، هو من ارتكب الجريمة.

واعترف الجاني أمام الأمن، بارتكابه الجريمة بعد كشفه وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، مضيفًا أنه أثناء السير في الطريق أطلق النار على شقيقه.

وأحيل المتهم للنيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.