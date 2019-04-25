سعودي يحرق سيارة سيدة في الطائف.. والنائب العام يوجه بالقبض عليه (فيديو)

سعودي يحرق سيارة سيدة في الطائف.. والنائب العام يوجه بالقبض عليه (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أمر النائب العام السعودي سعود المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة، وذلك ”بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ أن المعجب أصدر أوامره بعد أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شابًا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة.

وأضافت أن بعض الأخبار الأولية تشير إلى أن السيارة المستهدفة تعود لأخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.

وأكدت الوكالة أن النيابة العامة ”نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده، من أصحاب بعض التجاوزات“.

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