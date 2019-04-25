سعودي يحرق سيارة سيدة في الطائف.. والنائب العام يوجه بالقبض عليه (فيديو)

أمر النائب العام السعودي سعود المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة، وذلك ”بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه“.

عاجل ..

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النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في فيديو وهو يحرق سيارة امرأة ، حيث تشير المعلومات الأولية أن صاحبة السيارة هي اخته .

.#حرق_سياره_امراه_بالطايف

. pic.twitter.com/RIwQhp9Xgm — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 25, 2019

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ أن المعجب أصدر أوامره بعد أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شابًا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة.

وأضافت أن بعض الأخبار الأولية تشير إلى أن السيارة المستهدفة تعود لأخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.

وأكدت الوكالة أن النيابة العامة ”نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده، من أصحاب بعض التجاوزات“.