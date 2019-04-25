دجال مصري يغتصب سيدات عقيمات بعد وعدهن بالإنجاب

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على دجال خمسيني، بعد ثبوت خداعه لسيدات عقيمات، وادّعائه قدرته على مساعدتهن في الإنجاب، وقيامه باغتصابهن تحت تأثير المخدر، أثناء ممارسة الدجل والشعوذة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن الفيوم، يفيد بقيام ربة منزل ثلاثينية بإلقاء مواد حارقة على رجل ”56 عامًا“، بعد اتهامها له باغتصابها تحت تأثير المخدر أثناء ذهابها له لمساعدتها في الإنجاب، وقيامه بوضع مخدر في المشروبات، ومن ثم ممارسة الجنس معها.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن الدجال أوهم بعض السيدات بقدرته على ممارسة بعض الطقوس الدينية، ومن ثم نجاحه في مساعدتهن على الإنجاب، ليقوم أثناء ممارسة الدجل والشعوذة بإعطائهن مشروبات على أنها أعشاب طبيعية، متضمنة مواد مخدرة.

كما أظهرت التحريات قيام المتهم باغتصاب العديد من السيدات بهذه الطريقة، لتبدأ النيابة العامة التحقيق في القضية، خاصة أن المتهم اعترف بالإيقاع بالعديد من الضحايا واغتصابهن بهذه الحيلة.