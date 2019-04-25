سجن شاب خلع الواقي الذكري خلال علاقة حميمية مع فتاة

أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا مفاجئًا بالسجن 12 عامًا على رجل أزال الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس مع عاهرة.

وكان لي هوجبن ( 35 عامًا) ، قد اتفق مع عاهرة على ممارسة الجنس في إحدى غرف فندق ”رويال باث هوتل“ في مدينة دورست البريطانية، عندما قرر خلع الواقي الذكري.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تقابل الاثنان في غرفة الفندق بعد الاتفاق على تكلفة ساعتين، قبل أن يحذر ”لي“ العاهرة من مقاومته، ويهددها بالعنف.

وعندما أعلن ”لي“ عن نيته خلع الواقي الذكري، احتجت العاهرة البالغة من العمر 20 عامًا، والتي لم يكشف عن هويتها، ولكن ”لي“ لم يستجب، وبعد الانتهاء غادر دون دفع أجرها.

ومن ثم توجهت الشابة إلى الشرطة وأبلغتها بما حدث، فتم القبض على ”لي“ بتهمة الاغتصاب في اليوم التالي، الأمر الذي أكدته آثار الحمض النووي.

ورغم إنكار ”لي“ تهمة الاغتصاب، إلا أن محكمة ”دورست“ أدانته بالاغتصاب لأنه خرق الاتفاق المسبق مع العاهرة، وحكمت عليه بالسجن 12 عامًا.

من جانبه هدد ”لي“ الغاضب بقتل جدي الشابة عندما علم ببلاغها للشرطة، وقال في رسالة: ”سأحطم رأسك بسبب ما فعلتيه بي، وسأقتل جديكِ“.

وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، هدد بقتل القاضي ستيفن كليمي، وقال: ”سأنال منك، وسأقتلك بالبندقية في ليلة ما“.