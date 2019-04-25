كويتي يحاول اقتحام شقة فتاة للارتباط بها

تفاجأت فتاة في الكويت بمحاولة شاب ثلاثيني اقتحام شقتها التي تسكن فيها بالقوة، فاستغاثت بوزارة الداخلية لتخلصها من الورطة التي وقعت بها.

واحتجز الكويتي الذي يتراوح عمره بين الثلاثينيات، في نظارة مخفر ”ميدان حولي“ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة بتهمة الشروع في دخول مسكن بالعنف، بحسب صحيفة ”الأنباء“.

وقالت الصحيفة: ”جاء توقيف المواطن عقب استغاثة فتاة بعمليات وزارة الداخلية من وجود شخص يريد اقتحام شقتها الكائنة في منطقة الشعب عنوة، هذا، وحاول الموقوف تبرير ما صدر عنه بأنه يعرف الفتاة وينوي الارتباط بها“.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت فجر أمس استغاثة من فتاة مبلغة عن محاولة اقتحام شقتها، وعلى الفور تم توجيه دورية تمكنت من ضبط الشاب، وتجري معرفة ما إذا كان الشاب في حالة غير طبيعية أم لا.