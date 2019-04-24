ظنّ أن بداخله روحًا شريرة.. مسن مخمور يلقي حفيده في الفرن (صور)

ألقى روسي مخمور بحفيده في فرن مشتعل بعد أن ظن أن الشيطان يسكنه، وتركه يعاني من حروق شديدة أتت على 50% من جسمه.

وتدخلت فرق الإنقاذ لنجدة الطفل الذي يبلغ من العمر عامين، بعد أن ألقاه جده المخمور في الفرن الحارق، وتركه يعاني من حروق شديدة في 50% من جسمه.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نُقل الرضيع إلى مستشفى مدينة ”أومسك“ الروسية في حالة خطيرة وعلى شفير الموت، وهو الآن يخضع للعلاج هناك.

وقالت ”سفيتلانا أوسبنيكوف“، المتحدثة باسم قسم الصحة الإقليمية في أومسك: ”الصغير في العناية المركزة الآن، وحالته خطيرة، ومن السابق للأوان التنبؤ بتطورات حالته“.

وأوضحت: ”عند التعامل مع مثل هذه الحروق يكون من الصعب توقع ما سيحدث، حيث يمكن أن تتدهور الحالة على مدى الأربعة أيام التالية، والأطباء يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف معاناته حاليًا“.

ووفقا للتقارير، كان جدًا الطفل يجالساه بينما تعمل والدته، عندما بدأ الجد البالغ من العمر 53 عامًا يهذي وهو مخمور، ورأى الشيطان يسكن في الطفل، فانتزعه بالقوة من أيدي زوجته قبل أن يطردها من المنزل، ويلقى بالرضيع في الفرن الحارق ليقتله.

واقتحمت الزوجة المرعوبة وجارتها المنزل وأخرجت الطفل الصارخ من الفرن، واستدعت الإسعاف، وقال أحد المسعفين: ”نجحنا في إخراج الطفل حيًا، إنها قصة مرعبة للغاية“.

وقال مصدر بالشرطة: ”تم اعتقال المشتبه به وهو في حالة سكر شديدة، فقد كان يشرب الكحول منذ عدة أيام متواصلة، ويبدو أن دماغه تأثر، وهو الآن يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة إذا أدين“.

ويجدر بالذكر أن هذه تعتبر ثاني حالة من نوعها في روسيا خلال الثلاثة أشهر الماضية، ففي يناير الماضي أحرق روسي آخر حفيده البالغ من العمر 11 شهرًا في فرن وهو في حالة من السكر.