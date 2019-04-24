السجن المشدد لضابط مصري و4 أمناء شرطة بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة رئيس مباحث حدائق القبة، بالسجن المشدد 8 سنوات، والمشدد 7 سنوات لأربعة أمناء شرطة، والحبس لمدة سنة لمعاون مباحث القسم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية.

وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

وأظهرت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولًا على كرسي خشبي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير في محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت.