سائق متهور يترك سيارته أمام القطارات

أعلنت هيئة خطوط السكك الحديدية البريطانية حالة الطوارئ، وأجلت عمل خط القطار الواصل بين مدينتي ”تيلبوري“ و“ستانفورد لو هوب“ في مقاطعة ”إسيكس“، شرق بريطانيا، بسبب توقف مركبة بين قضبانه الحديدية.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، شوهد صباح الإثنين، سائق السيارة من نوع ”فورد فييستا“، تركها بين مسارات السكة الحديدية.

وزعم السائق المدعو ريان براتر 19 عامًا، عند استجوابه من الشرطة، أنه كان ضحية عصابة كانت تلاحقه لسرقته، وأثناء هروبه منها، قطع مسارات السكك الحديدية، بدلًا من الطريق الرئيسي، ثم ترك سيارته وهرب، لعدم تمكنه من قيادتها.

واستدعت خطوط السكك الحديدية، شرطة النقل، لإزالة السيارة، التي تسببت بتعطيل واسع لحركة القطارات، وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، لعودة حركة القطارات مجددًا.