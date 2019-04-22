عسكري كويتي متهم بتهريب البشر بطريقة غير شرعية

كشفت تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية في الكويت قيام عسكري يعمل بقطاع المرور بمساعدة مواطن خليجي في تهريب ابنتيه بطريقة غير شرعية إلى دولة مجاورة من خلال تزويده بوثائق مزورة.

وبدأت الأجهزة الأمنية الكويتية بفتح تحقيق بالواقعة بعد تلقيها إخطارًا من دولة خليجية مجاورة، يفيد بأن فتاتين خليجيتين دخلتا إلى الحدود، وأثناء وجودهما داخل غرفة التدقيق، أبلغتا المدققات بأنهما اختطفتا من قبل الأب وأرغمتا على السكوت، ولكنهما أعربتا عن خشيتهما من أن تتعرضا لمشكلات.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية ، فإن التحريات كشفت أن الفتاتين غادرتا بهويتي مواطنتين، وتم ضبط صاحبتي الهويتين اللتين اعترفتا بأن العسكري أخذ منهما هويتيهما دون أن تعلما ما سيفعل بهما، حيث قام العسكري بإعطاء الهويتين إلى الأب ومرافقتيه إلى منفذ السالمي ومساعدته على إنهاء الإجراءات لتمكينه من مغادرة البلاد .

وقالت الصحيفة ”تم ضبط العسكري أثناء دوامه الرسمي، حيث تمت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فأقر واعترف بأنه زود الأب ببطاقتين مدنيتين لمواطنتين رغم أن الفتاتين خليجيتان، وأقر بما فعل وأحيل إلى النيابة العامة“.