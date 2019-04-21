الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيًا اغتصب سيدة وأقدم على فعل غريب

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على مغربي اغتصب سيدة برتغالية، ثم قام بالتمثيل بجثتها عبر قطع أذنها، في جريمة غريبة من نوعها.

وأعلنت الشرطة، أن المعتقل البالغ من العمر 32 عامًا، مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد، وفقًا لما ذكره موقع ”بيريوديستا ديجيتال“ المحلي.

وأشار الموقع، إلى أن الجاني استغل وجود الضحية بمفردها يوم الجمعة فهاجمها وقام باغتصابها، ثم أقدم على قطع أذنها لسبب مجهول ورمى بها وسط منزلها.

وتمكنت المعتدى عليها البالغة من العمر 37 عامًا، من التعرف على المشتبه به من خلال الصور، الأمر الذي ساعد في اعتقاله بشكل سريع.