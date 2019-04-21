سيدة في الكويت تعذب طفليها بمشاركة صديقيها المخمورين

اعتدى رجلان على طفلي سيدة في الكويت، باستخدام سكين وقطعة حديدية وملاعق ساخنة وكولونيا، ما تسبب في إصابتهما بآلام بدنية شديدة، وتم إدخالهما إلى مستشفى الجهراء للعلاج.

وقال مصدر أمني إن الأب أبلغ الجهات المختصة بتعرض طفليه لحروق وآلام بدنية شـديدة تطلبت إسعافهما وإدخالهما المستشفى بحالة حرجة، واتهم والدتهما بإساءة رعايتهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حجز الأم وصـديقيها وإحالتهم إلى السجن المركزي على ذمة القـضـية، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

واعترفت السيدة بالواقعة قائلة إنها على خلاف دائم مع طليقها الذي قلما يأتي إلى مسكنها، الأمر الذي شجعها على اصطحاب صديقين لها واستضافتهما في بيتها، وخلال ”قعدة سكر“ اكتشفوا وجود طفلها البالغ 6 سنوات وطفلتها البالغة 7 سنوات.

وأضافت المتهمة أن صديقها الأول قام بالاعتداء على طفلتها، فيما قام الآخر بتصوير ذلك فوتوغرافيا، كما قاما بتعذيب الطفلين وتسببا لهما بإصابات متفرقة، ثم هدداها بفضح أمرها في حال إبلاغها عنهما، واختتمت أقوالها بأنها كانت تحت تأثير الإكراه، فيما اعترف الصديقان بالتهم المسندة إليهما موضحين أنهما كانا تحت تأثير السكر.