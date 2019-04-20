ما حقيقة إشاعة زوج يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته في الإمارات؟

تداولت بعض المواقع خبر يحوي تصريحات منسوبة لضباط من الشرطة حول وقوع جريمة، أجبر فيها زوج الكلاب على اغتصاب طليقته في إمارة عجمان.

ونفت شرطة عجمان الخبر عبر حسابها على موقع تويتر، مؤكدة بأنه كاذب لا أساس له من الصحة.

شرطة عجمان تنفي ما تتداوله بعض المواقع عن إشاعة وقوع جريمة زوج يجبر الكلاب على اغتصاب طليقته pic.twitter.com/ggoCm9RsaL — Ajman Police (@AjmanPolice) April 20, 2019

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان العقيد عبد الله سيف المطرشي إن هدف الإشاعة الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافته للانتباه وفقًا للإمارات اليوم.

وشدد المطرشي على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات الكاذبة، حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية، منوهًا إلى أخذ الأخبار وخاصة مايمس منها الأمن في المجتمع عن المصادر الرسمية، أو من وسائل الإعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية.