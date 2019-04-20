رجل يطلق النار على موظفي شركة محمول بسبب فاتورته الباهظة (صور)

أطلق مواطن تركي النار على اثنين من موظفي شركة محمول، بعدما استشاط غضبه منهما بسبب فاتورة المحمول الباهظة الخاص به.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، التقطت كاميرات مراقبة مركز خدمة العملاء الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، والذي لقبوه باسم ”بي تي“ وفقًا لأول حرفين من اسمه، وهو يطلق النار على اثنين من الموظفين في هجوم وحشي وقع بمدينة سكاريا في تركيا.

إحدى الموظفات وتدعى إحسان ديمرسي (28 سنة) جثت على ركبتيها عندما سحب الرجل المجنون سلاحه وهاجمها، حيث أطلق الرصاص على رأسها بينما أطلق النار على معدة زميلها توجتشه نور يلماز (36 سنة).

اعتقلت الشرطة الرجل بعد وقت قصير وصادرت سلاح الجريمة، فيما نقل ضحيتا الهجوم إلى المستشفى ووصفت حالتهما بالخطيرة.

وبسؤاله عن سبب الهجوم، قال الرجل لضباط الشرطة: ”لقد فعلت ذلك من منطلق غضبي“.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، احتدم الجدل بين الرجل والموظفة ديمرسي بسبب فاتورة المحمول العالية، حيث فاجأها بإشهار مسدسه والتصويب نحو رأسها.