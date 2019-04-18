بلغاريا تقول إن سلطنة عمان سحبت دعوى تحكيم بشأن كورب بنك

قالت وزارة المالية البلغارية في بيان اليوم الخميس إن صندوق الاحتياطي العام للدولة؛ أي صندوق الثروة السيادية لسلطنة عمان، سحب دعوى بقيمة 80 مليون يورو (89.98 مليون دولار) ضد بلغاريا بشأن انهيار كوربوريت كوميرشيال بنك (كورب بنك).

وكان الصندوق السيادي العماني يملك حصة قدرها 30 بالمئة في كورب بنك، الذي كان رابع أكبر مصرف في بلغاريا قبل انهياره في 2014، في أعقاب تهافت على سحب الودائع.

وأقامت السلطنة دعوى ضد بلغاريا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومقره واشنطن، في 2015 بشأن الطريقة التي تم التعامل بها مع انهيار البنك، قائلة إن بلغاريا انتهكت معايير معاملة المستثمرين الأجانب.

وقالت الوزارة في البيان: ”بعد جولتين من دفوع مكتوبة قدمها ممثلو الدفاع في ديسمبر 2018، سحب صندوق الاحتياطي العام للدولة دعاواه بحق بلغاريا، بدون إمكانية جلبها مجددًا إلى هذه الهيئة أو هيئة تحكيم دولية أخرى“.

وأضافت قائلة: ”بهذا فإن جميع دعاوى الصندوق العماني يمكن اعتبار أنها تم إسقاطها على وجه التأكيد، وأن القضية أغلقت لصالح بلغاريا“.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أن القضية كانت لا تزال منظورة حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي. ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الصندوق العماني.