ما حقيقة سرقة أعضاء ميت من مستشفى في الكويت؟

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة أعضاء وافد متوفَّى في منطقة الصباح الطبية.

وقالت الوزارة، إن مثل هذه الأخبار ”عارية عن الصحة، وتسيء للخدمات الصحية، وسمعة الكويت، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أساء للقطاع الصحي وتداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ويأتي نفي الوزارة للخبر، عقب أيام من تشكيل لجنة تحقيق حول شكوى تتعلق بقيام عمال نظافة في مستشفى مبارك الكبير بدور الممرضين في غرفة العمليات.

وشهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، بينها مخالفات مالية وإدارية، تم على إثرها إحالة عدد من المسؤولين والموظفين في قطاع الصحة إلى التحقيق وهيئة مكافحة الفساد.