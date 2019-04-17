اتهام السفير الياباني السابق بالاعتداء الجنسي في مكتبه بطهران

قدمت موظفة تعمل بوزارة الخارجية اليابانية، شكوى ضد سفير بلادها السابق لدى طهران كينيتشي كومانو، بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي في مكتبه خلال دعوتها لوجبة عشاء خلال زيارتها إلى إيران عام 2012.

ونقل موقع ”رويداد 24“ الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن محامي الموظفة، قوله إن موكلته التي لم يكشف عن هويتها، أبلغت السلطات اليابانية أنها لا تزال تشكو من مرض مزمن مرتبط بالتوتر نتيجة تعرضها للاغتصاب.

ووفقًا للمحامي، تناول كومانو مع الموظفة في وزارة الخارجية اليابانية العشاء في مقر إقامته في طهران في أكتوبر 2012، وبعد العشاء، قام كومانو بنقل المرأة إلى مكتبه وأساء إليها جنسيًا.

وكينيتشي كومانو المتقاعد الذي يبلغ من العمر 72 عامًا، نفى تلك المزاعم، فيما وجه إليه وزير الخارجية الياباني تارو كونو، تحذيرًا.

وأبلغت الموظفة بوزارة الخارجية اليابانية على الفور سلطات بلادها، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل السفير الياباني الأسبق في طهران.

وفي عام 2018، قالت الموظفة اليابانية إنها تعاني من مشكلة عصبية وقد شعرت بعدم الارتياح وتقدمت بطلب إجازة من عملها بسبب المرض، وفي مارس/ آذار الماضي، تقدمت الموظفة بشكوى ضد كومانو في إدارة شرطة طوكيو واتهمته بالتحرش.

وفي سياق متصل، رفض كومانو الحديث إلى صحيفة ”أساهي“ التي تعد أحد أشهر خمسة صحف في اليابان.

وقالت إدارة موظفي وزارة الخارجية اليابانية إنه ليس من المفترض أن نعلق على هذا الأمر لأنه يجب الحفاظ على خصوصية الموظفة وتقوم الشرطة بمراجعة القضية.

وانضم كومانو إلى وزارة الخارجية اليابانية في عام 1970 وشغل منصب سفير لدى أفغانستان وإثيوبيا وجيبوتي وإيران.