بالفيديو.. القبض على كويتي هرب من الشرطة بمساعدة أصدقائه

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، عددًا من الأشخاص بعد تمكينهم لمتهم مطلوب جنائياً من الهرب من دورية أمنية في محافظة العاصمة، وقيامهم بالتعرض لرجال الأمن وعرقلة أداء عملهم. وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه أثناء تفقد دورية من قطاع الأمن العام للحالة الأمنية في منطقة كيفان تم الاشتباه بشخص وتوقيفه، وبعد الاستعلام عنه أمنياً تبين أنه مطلوب من قبل إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #الكويت #شرطة #امن #حوادث #قضايا #فيديو #kuwait #trend #explore #video #fight #police