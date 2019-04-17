بالفيديو.. القبض على كويتي هرب من الشرطة بمساعدة أصدقائه

ضبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت المواطن الذي تمكن من الهروب بمساعدة أصدقاء له في ”كيفان“، وذلك بعد مداهمة شقة بشارع عمان بالسالمية.

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي على موقع التواصل ”تويتر“، فإنه خلال عملية الضبط عثر رجال الأمن داخل الشقة على شخص آخر مطلوب لأحكام تصل إلى 9 سنوات.

وسبق أن القت الأجهزة الأمنية القبض على أصدقاء المواطن المطلوب، بعد تمكينهم المتهم من الهرب من دورية أمنية، وقيامهم بالتعرض لرجال الأمن وعرقلة أداء عملهم.

مباحث تنفيذ الأحكام وبالإستعانة بالقوات الخاصة تضبط المواطن الهارب بمساعدة أصدقائه في«كيفان» بعد مداهمة شقة بشارع عمان بالسالمية..

رجال المباحث عثروا على شخص آخر مطلوب لأحكام تصل إلى تسع سنوات داخل الشقة pic.twitter.com/hTwYK3UiLB — أمن ومحاكم (@mediacourt) April 17, 2019

وكانت دورية أمنية في جولة تفقدية حين اشتبهت بالمتهم وقامت بتوقيفه، وبعد الاستعلام عنه أمنيًّا تبيَّن أنه مطلوب من قبل إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية.

وعند التحفظ عليه في الدورية، قام عدد من الأشخاص بتمكين المتهم المطلوب جنائيًّا من الهرب، كما تعرضوا لأفراد الدورية ومنعوهم من أداء مهام عملهم، وتمت السيطرة عليهم والتحفظ على المذكورين، وإحالتهم الى جهات الاختصاص بتهمة (مقاومة رجال الأمن وإهانة موظف عام).