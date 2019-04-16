مغربي يحاول السطو على بنك لعلاج والده من السرطان‎ (فيديو)

قام شاب مغربي ظهر اليوم الثلاثاء بمحاولة للسطو على أحد البنوك بمدينة طنجة شمال المغرب، وبعد إلقاء القبض عليه ، أخبر الشرطة أنه فعل ذلك لمعالجة والده من مرض السرطان.

وأضاف أن ”حالة والده تتدهور يومًا بعد آخر، وأنه حاول إنقاذه بهذه الطريقة بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه“ حسب مواقع محلية.

وحضر المتهم إلى البنك على متن دراجة نارية ودخلها كزبون، قبل أن يشهر سكينًا من الحجم الكبير في وجه العاملين والزبائن المتواجدين، محاولاً الحصول على المال، وسارع حارس الأمن إلى إغلاق الباب الخارجي للبناية، ثم بلغ الشرطة التي قدمت إلى عين المكان وأفشلت العملية، فكسرت الباب الزجاجي واعتقلت المتهم الذي استسلم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه ”تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من دوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية“.