مبرمج في دبي يعطل 15 موقعًا الكترونيًا انتقامًا من شركته

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بحبس مبرمج تقني آسيوي (33 عامًا) 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ والإبعاد، بتهمة تهديده صاحب الشركة التي يعمل فيها بتدمير 15 موقعًا الكترونيًا، أنشأتها الشركة لمصلحة عملاء، إذا لم يسدد له 4000 درهم (1,096 دولار) استقطعها من راتبه أثناء عمله في الشركة، وقيامه بالدخول بالفعل إلى تلك المواقع من دون تصريح، وتعطيلها وإتلافها، ما تسبب بخسائر مالية للشركة.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال المجني عليه إن المتهم كان موظفًا لديه يعمل بمهنة مبرمج حاسب آلي، وبعد مرور 3 أشهر على عمله اعتذر عن رغبته في متابعة عمله كمبرمج، فتم إبلاغه أن هذا سبب استخدامه، واستحق عليه راتبه 5000 درهم (1,370 دولار)، لكن في حالة اعتذاره عن عمله كمبرمج فسيتقلص راتبه إلى 3000 درهم (822 دولارًا)، فوافق والتزم مدة شهرين، ثم تقدم باستقالته في الشهر الثالث، وتم قبولها.

لكن بعد مرور 10 أيام على مغادرته، تواصل مع أحد زملائه، وتوعد أنه في حالة عدم إعادة مبلغ 4000 درهم الذي اقتطع من راتبه خلال شهرين، فسيخترق المواقع الإلكترونية، مستغلًا عمله السابق كمبرمج، ويخربها كليًا.

ونفذ المتهم لاحقًا تهديده، حيث اخترق المواقع وأصابها بشلل كامل أدى إلى تضرر أصحابها الذين حرروا بلاغات ضد الشركة لدى الشرطة، ما تسبب في تكبدها خسائر كبيرة.