سوري يقتل زوجته ثم ينتحر (فيديو)

أقدم شاب سوري (يبلغ من العمر 30 عامًا) على قتل زوجته بواسطة مسدس حربي، قبل أن يقدم على الانتحار، في محافظة حمص، أمس الاثنين.

ونقلًا عن إعلامي في قناة ”سما“ المحلية، فإن الشاب ويدعى ”تمام“، قتل زوجته ”مريم“ (23 عامًا)، داخل محل للألبسة وسط المدينة.

قام الشاب -تمام عكاري مواليد 1989 – على قتل المغدورة -مرح نديم ريحاني مواليد 1995- بسبب خلافات عائليه وشخصية و ثم قتل نفسه واصابة الفتاة إيڤا حرب جريس في قدمهه أثناء وجودها في مكان الحادثة تم النشر بواسطة ‏‎Rami Alkaed‎‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠١٩

وعمد الزوج إلى مطاردة زوجته لبضع دقائق، قبل أن تلتجئ إلى محل الألبسة التي تعمل فيه صديقتها، والتي تلقت بدورها رصاصة أصابتها في الفخذ، بعد أن دخل الزوج المحل وأطلق النار.

وأطلق الزوج على نفسه النار، بعد أن قتل زوجته، إذ فارق بدوره الحياة على الفور.

وكانت ثمة خلاف بين الزوجين المنفصلين على ابنتهما الصغيرة (البالغة عامين من العمر)، وازداد الخلاف حدة بينهما بعد أن منعت الزوجة زوجها من رؤية ابنته.