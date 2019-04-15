العراق.. توقيف عناصر أمن نشروا صورًا لـ“رجل دين“ متهم بتهريب الزئبق (فيديو)‎

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، توقيف أفراد المفرزة التي نشرت مقطعًا مصورًا لإلقاء القبض على رجل دين، اتهمته بالسعي لشراء مادة الزئبق في محافظة البصرة جنوب البلاد وتهريبها، و“تجاوزت عليه بكلمات غير لائقة“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر اعتقال قوة أمنية رجلًا “معممًا” وهو يحمل عملة كويتية، وقد قال أحد عناصر الأمن ”إن الشخص يسعى لشراء مادة الزئبق من المحافظة لتهريبها“.

وذكرت الوزارة في بيان: إن ”المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي وجّه باجراء تحقيق بالملابسات التي رافقت عملية القاء القبض على رجل دين في محافظة البصرة، وقد تناولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأثار المقطع المسرب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، خاصة أن الاتهامات وُجهت إلى الشخص دون إجراء تحقيق وإدانته بشكل رسمي، فضلًا عن تصوير المعتقل في وضع محرج.

اتهام رجل دين اتهام هذا الرجل بتهريب الزئبق بمجرد العثور على "دينار" كويتي في جبته يمثل "مسخرة" هل حمل عملة دولة أخرى اصبح جريمة في العراق على وزارة الداخلية فتح تحقيق بمن شهّر بهذا الرجل وإحالته إلى القضاء#اريدو تم النشر بواسطة ‏اريدو ARYDU‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠١٩

وذكرت الداخلية أنها وجهت ”مديرية أمن الأفراد في الوزارة بـتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة العميد اسكندر عناد بعيوي، للتحقيق عن كيفية قيام مفرزة مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، بإمرة الرائد علي شايع سعيد بنشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، عند إلقاء القبض على المتهم كاظم عبد الله طه والتجاوز عليه بكلمات غير لائقة“.

وأكدت على ”إنجاز التحقيق خلال 7 أيام، مشفوعًا بالتقرير النهائي والقرار“.

وأعاد مشهد تصوير المعتقل تسريب صور للمعتقل علي سرور المعروف بـ“علي جرمانة“ في محافظة النجف، بعد القبض عليه بتهمة الإساءة للرموز الدينية، قبل أيام ونشر صوره بعد حلق شعره في السجن.

ونشطت مؤخرًا شبكات خاصة لتهريب مادة الزئبق إلى خارج العراق بعد استخراجه من عدة محافظات جنوبية.