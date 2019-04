بسبب تدمير أفلامه الإباحية‎.. شاب ”مدمن“ يجر والديه إلى القضاء

View this post on Instagram

رفع أمريكي يبلغ 40 عامًا، دعوى ضد والديه لأنهما دمرا مجموعته الخاصة من الأفلام والمجلات الجنسية من أجل صحته النفسية، وطالبهما بمبلغ 87 ألف دولار كتعويض. . ورغم أن النائب الفيدرالي رفض متابعة الأهل، إلا أن الملف رائج حاليًا أمام القضاء الأمريكي، حسب موقع "لوماتان" الفرنسي. . وتعود الأحداث لسنة 2016، عندما رجع الرجل للإقامة مؤقتًا مع والديه بمدينة "غراند هيفن" بميشيغان في الولايات المتحدة، إثر انفصاله عن زوجته. . وأكد الشاب الأمريكي أن مجموعة أفلامه تقدر بنحو 28940.72 دولارًا، موضحًا أن بعضًا منها لها قيمة مادية كبيرة، لأنها لم تعد موجودة بالأسواق، وأن الاستوديوهات التي أنتجتها أغلقت أبوابها منذ 20 عامًا.