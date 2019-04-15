اعتداء على محجبة في محطة مترو أنفاق في العاصمة الألمانية‎

قالت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، إن شخصًا يشتبه بكونه يمينيًا متطرفًا اعتدى على مسلمة محجبة لفظيًا وجسديًا في محطة مترو أنفاق في العاصمة برلين.

ويأتي الاعتداء ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت أشخاصًا ذوي مظهر ”أجنبي“؛ منهم نساء محجبات ويهود يرتدون قبعة الكيبا.

وأوضحت الشرطة الألمانية عبر بيان، أن المرأة المسلمة (33 عامًا) أبلغتهم بأن المعتدي تلفظ بعبارات عنصرية قبل أن يعتدى عليها بدنيًا في محطة مترو ”غرايفسوالدر“، وسط برلين، يوم الأحد.

وأشارت المرأة إلى أن الشخص المشتبه بكونه يمينيًا متطرفًا ”قام بأداء التحية النازية المحظورة قبل أن يفر من المكان“.

من جهتها، أكدت الشرطة بأن المرأة تلقت العلاج اللازم لإصاباتها.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا أحداث عنف متزايدة من قبل متطرفين يمينيين، مدفوعة بالحملة الدعائية التي تقودها الجماعات النازية الجديدة وحزب ”البديل“ الألماني المعادي للإسلام.

وفي ألمانيا، يتعرض 3 أشخاص على الأقل يوميًا لأعمال عنف بدوافع يمينية متطرفة أو عنصرية أو كره للأجانب، حسب رابطة مراكز تقديم المشورة لضحايا عنف التيار اليميني والعنصرية ومعاداة السامية في ألمانيا ”VBRG“.