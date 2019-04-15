سعودي يبتز كويتيًا بصور إباحية ”مفبركة“

سعودي يبتز كويتيًا بصور إباحية ”مفبركة“

المصدر: فريق التحرير

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت بحبس خليجي من الجنسية السعودية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ضبطه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قضية ابتزاز مواطن.

وذكرت وسائل إعلام وحسابات إخبارية كويتية، اليوم الإثنين، أن المتهم السعودي دأب على ابتزاز المجني عليه واصطناع وفبركة صور إباحية له عبر برنامج التواصل ”Kik“.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

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