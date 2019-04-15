كويتي يتجاوز إشارتين ويتلف سيارتين هربًا من مطاردة أمنية

نجح رجال الأمن في محافظة حولي في دولة الكويت في السيطرة على متعاط بعد هروبه من رجال الأمن وإتلافه سيارتين.

وحسب موقع ”فبراير 25“ المحلي، فإنه عثر في المركبة التي حاول المتهم الهرب منها على 2 كيس شبو وقطعة مخدر حشيش إلى جانب أدوات التعاطي، وتم التحفظ عليه وإحالته والمضبوطات لمكافحة المخدرات.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد عن مركبة اصطدمت بسيارة وهرب قائدها إلى جهة غير معلومة، وقام صاحب المركبة المعطوبة بتقديم رقم المركبة الهاربة.

وبتعميم رقم المركبة، تمكنت إحدى دوريات النجدة من رصدها ولدى الطلب من قائدها التوقف، رفض وحاول الهرب وتجاوز إشارتين مروريتين ليتم تتبعه.

وخلال الهروب اصطدم بمركبة أخرى، وبعدها تم ضبطه، وتبين أنه كويتي في حالة غير طبيعية، وعثر بحوزته على 2 ظرف شبو وقطعة حشيش.