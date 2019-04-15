دهس شرطي كويتي من قِبل مجهول اقتحم نقطة أمنية

تعرض ملازم أول في دولة الكويت لمحاولة دهس من قبل شخص مجهول يقود سيارة رياضية قديمة، بعدما اقتحم حاجزًا أمنيًّا في منطقة النسيم.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن السيارة اقتحمت الحاجز، ورفض قائدها التوقف، وخلال هروبه أقدم على دهس الضابط.

وفي التفاصيل، فإن ضابطًا برتبة ملازم أول، تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة، ذكر فيه أنه خلال وجوده في نقطة تفتيش بمنطقة النسيم، رصد مركبة يابانية رياضية تسير بشكل مريب ومن دون لوحات معدنية فحاول توقيفها.

لكن قائد المركبة رفض التوقف، وعمد إلى دهس الضابط ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وقال الضابط، إن قائد المركبة ترك مركبته في منطقة النعيم، وبعد حجزها والتحري عنها، تبين أنها تحمل لوحات خليجية.