كويتي يستغل صديقته للإيقاع بضحاياه عبر تطبيق للمواعدة

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مواطن وصديقته دأبا على استدراج الشباب عن طريق تطبيق مخصص للمواعدة بين الجنسين عبر مواقع التواصل.

وأفادت وسائل إعلام وحسابات إخبارية كويتية، بأن الفتاة كانت تستدرج الشبان لإحدى الشقق عبر تطبيق للمواعدة يسمى ”هوز هير“.

وأضافت أن الجاني بمجرد الإيقاع بالضحية من قبل الفتاة، يدخل عليهما الشقة ويقوم بتهديد الضحية، زاعمًا أن الفتاة زوجته طالبًا منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل تركه وشأنه.