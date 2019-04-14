بينهم شيخ من الأسرة الحاكمة.. الحكم على إيرانييْن قتلا عدة أشخاص في الكويت

قضت محكمة التمييز الكويتية، بالإعدام على متهمين إيرانيين اتهما بارتكاب عدد من جرائم القتل، راح ضحيتها أحد شيوخ الأسرة الحاكمة وشخص آخر وسيدة إندونيسية.

وذكرت صحيفة الراي على حسابها عبر تويتر، أن ”محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل تقضي بالإعدام لإيرانيين اثنين عن تهمة قتل شيخ من الأسرة الحاكمة ومواطن وإندونيسية في منطقة سلوى“.