مصادرة سيارة فارهة من صاحبها بسبب لونها (صور)

احتجزت الشرطة في مدينة ”هامبورغ“، ألمانيا، سيارة بورش باناميرا، بسبب لونها الذهبي ”اللامع جداً“، حيث سحبتها من مالكها، بعدما رصدته وهو يقودها في إحدى الطرقات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، السبت، اعتبرت الشرطة، سيارة البورش خطيرةً على السائقين الآخرين، لأن مالكها، غلفها برقائق ذهبية عاكسة، حيث تُؤثر على رؤيتهم، وقد تعرضهم لمخاطر الحوادث أثناء القيادة.

وكانت الشرطة، أمرت مالك السيارة، بإزالة طلائها الذهبي المُشع، وإعادة تسجيلها مجدداً قبل أن تعاد ملكيتها لصاحبها، إلا أنه في المرة الأولى لم يلتزم.

وبعد توقيفه للمرة الثانية صادرت الشرطة مفاتيحه وأوراقه ولوحة ترخيصه، قبل أن تُجر السيارة إلى المرآب، وتم التحفظ عليها، ومخالفته، وحرمانه منها حتى إزالة الرقائق الذهبية من عليها، وجعلها سيارة قانونية مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إيقاف مالك سيارة ”لامبورغيني“ في الوقت ذانه بسبب رقائق ذهبية مماثلة، لكنه امتثل وأزالها.