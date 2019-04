مصري يخدع زوجة يمني في غيابه ويجبرها على فعل الفاحشة

View this post on Instagram

قررت النيابة العامة في مصر، حبس شاب في العقد الرابع من العمر بعد اتهامه باغتصاب ربة منزل يمنية ومعاشرتها جنسيًا عنوة لمدة ساعة داخل شقتها السكنية التي تقيم فيها مع زوجها بالقاهرة. . وظهر من التحقيقات الأولية أن المتهم استغل عدم وجود زوج المجني عليها وطرق باب الشقة طالبًا "بصلة" لإكمال طهي الطعام لتستجيب السيدة لطلبه، ثم طلب منها بعد ذلك إحضار سكين. . وحينما دخلت السيدة لإحضار السكين تاركة الباب مفتوحًا، اقتحم المتهم الشقة دون إذن وطلب منها ممارسة الجنس معه لترفض ذلك ليقوم بإمساك السكين من يدها وتهديدها بالقتل حال الرفض، وتبين أن المتهم اغتصب المجني عليها.