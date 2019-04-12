اعتداء عنصري على محجبة في ”نيو جيرسي“ الأمريكية

تعرضت طالبة مسلمة في مدرسة ثانوية بولاية نيو جيرسي الأمريكية، لاعتداء عنصري من قبل إحدى زميلاتها بالمدرسة.

وأظهر شريط فيديو نشر، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض طالبة مسلمة محجبة لاعتداء بالضرب من قبل أخرى في قاعة الطعام بالمدرسة.

من جانبها، أوضحت تقارير إعلامية أن الطالبة المعتدية قامت بضرب المحجبة، وأسقطتها أرضا، وبصقت على وجهها، بعد محاولة انتزاع حجابها.

وأعرب مدير المدرسة فيكتور فولسكي، في اجتماع ضم مئات أولياء أمور الطلاب، عن أسفه لوقوع الحادث، مقدما اعتذاره الشديد للمجتمع المسلم في البلاد، وفق المصدر نفسه.

واعتبر فولسكي أن الحادثة تعتبر ”جريمة كراهية“، وأن الإدارة قررت وفقا لسياسة ”عدم التسامح مع العنف“، إبعاد الطالبة المعتدية والمسلمة، وأيضا من قامت بتصوير الفيديو، بشكل مؤقت، من المدرسة.