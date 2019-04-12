قاضٍ يفرج عن شاب تاجر مخدرات ليمكن والده من معاقبته(صور)

في واقعة غريبة ونادرة من نوعها، أفرج قاضٍ عن شاب اعتُقل وبحوزته حوالي ألف جنيه إسترليني من بيع الماريجوانا، وقال له: ”حتى تنال عقابك الذي تستحقه من والدك“.

وكان إدوارد بارتليت (20 عامًا)، يبيع الماريجوانا في محاولة لكسب المال بعدما فشل في الحصول على وظيفة بدوام كامل، بعد انتقاله إلى العيش مع حبيبته.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، ألقي القبض على إدوارد في مدينة ”نانتيغلو“ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد استدعاء أحد الجيران للشرطة للاشتباه بوقوع عملية سطو، ولكن تبين أن الأمر كان إنذارًا كاذبًا.

ومع ذلك، لاحظ أفراد الشرطة صدور رائحة ماريجوانا قوية من أحد العقارات التي يقيم فيها إدوارد، واكتشفوا أن بحوزته ما يصل قيمته إلى أكثر من 900 جنيه إسترليني من المخدر، وميزان، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى أكياس و“كعك ماريجوانا“.

وبغض النظر عن توافر الأدلة التي تؤكد متاجرة إدوارد في المخدرات، قرر القاضي ”نيكلاس باري“ الإفراج عن إدوارد، لكنه حكم بأن يؤدي إدوارد الخدمة العامة لمدة 12 شهرًا، و250 ساعة من العمل دون أجر.

وقال القاضي لإدوارد:“لقد تسببت في أزمة لعائلتك، فلتذهب لتتلقى عقابك الذي تستحقه من والدك، فأنا آخر ما عليك أن تقلق بشأنه“،

وفيما يتعلق بقراره الغريب، أوضح القاضي أنه من خلال إطلاق سراحه وعدم إرساله إلى السجن، سيتيح له فرصة جديدة للبحث عن وظيفة بدوام كامل.