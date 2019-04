مصر.. إقالات بالجملة في جامعة الأزهر وإحالة أستاذ واقعة ”خلع البنطال“ للنيابة (فيديو)

View this post on Instagram

أثار الجدل في مصر.. أستاذ بجامعة الأزهر يجبر طلابه على خلع ”البنطلون“ أمام زملائهم . . #إرم_نيوز #مصر #جامعة_الأزهر #طلاب #بنطلون #كلية_التربية #منوعات #أخبار #لايك #تفاعل #أستاذ_جامعي #فضيحة #ترند #اكسبلور #explore #egypt