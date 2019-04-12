محكمة يابانية تمدد احتجاز كارلوس غصن إلى 22 أبريل

أعلنت محكمة طوكيو الجزائية، اليوم الجمعة، تمديد فترة احتجاز كارلوس غصن، رئيس نيسان السابق، ثمانية أيام، لتمهل بذلك ممثلي الادعاء حتى 22 أبريل/نيسان، لاتخاذ قرار إما بتوجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.

وألقي القبض على غصن للمرة الرابعة الأسبوع الماضي؛ للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على خمسة ملايين دولار.

وكارلوس غصن في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى، من بينها ارتكاب مخالفات مالية، وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار، في مطلع مارس/آذار، بعدما قضى 108 أيام في السجن. وينفي غصن ارتكابه أي مخالفة.