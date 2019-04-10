بالفيديو.. إقالة شرطي كويتي غازل فتاة بميكرفون دورية المرور

دفع شرطي مرور كويتي ثمن تغزله بفتاة عبر مكبر صوت سيارة الدورية، غاليًا، بعد اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات عقابية ضده، تمهيدًا لتسريحه من الخدمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل المرور الذي ظهر داخل دورية المرور وهو يعلن حبه لفتاة، قائلًا لها ”أحبج.. أموت فيج“.

وتمكنت ”الداخلية“ من تحديد هوية الشرطي، وقامت بإحالته للتحقيق، بعد انتشار مقطع الفيديو له، معلنة اتخاذها إجراءات عقابية بحقه لارتكابه مخالفة استخدام مكبر صوت الدورية في غير الغرض المخصص له.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن ”المؤسسة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رجل المرور الذي خالف اللوائح والقواعد والتعليمات، وتوقيع العقوبات الانضباطية والإدارية عليه، لارتكابه مخالفة استخدام مكبر صوت الدورية في غير الغرض المخصص له“.

وأضاف البيان أنه ”تم التعرف على رجل المرور بعد تداول مقطع له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترديده عبارات مخالفة، وقد تمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قامت بمعاقبته انضباطيًا وإداريًا، تمهيدًا لتسريحه من الخدمة“.