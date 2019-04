بالفيديو.. إقالة شرطي كويتي غازل فتاة بميكرفون دورية المرور

View this post on Instagram

دفع عسكري مرور #كويتي ثمن تغزله بفتاة عبر مكبر صوت سيارة الدورية، غاليا، بعد اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات عقابية ضده، تمهيدا لتسريحه من الخدمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع #فيديو، للعسكري الذي ظهر داخل دورية المرور وهو يعلن حبه لفتاة، قائلا لها "أحبج.. أموت فيج".