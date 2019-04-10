كويتي يخطف زوجته الحامل من ”كافيه“ ليعتدي عليها بفندق

أقدم كويتي أربعيني على خطف زوجته الحامل من داخل ”كافيه“ في أحد مجمعات ”العقيلة“، وحبسها في غرفة أحد الفنادق، انتقاما منها بسبب خلافات شخصية.

واعتدى الرجل على زوجته بالضرب حتى أصابها بنزيف، ثم توعّدها بالقتل، بقوله إنه ”سيحضر سكينًا لتصفية حساباته“، وفقًا لما أوردته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقالت الصحيفة إن ”رجال الأمن تمكنوا من تحرير المرأة، من بين يدي زوجها“.

وكانت المواطنة الحامل في أحد مجمعات العقيلة وفوجئت بزوجها الذي بينها وبينه خلافات شخصية يأتي إليها ويسحبها بالقوة على مرأى ومسمع من المارة، فاستنجدت بهم، لكن لم يتدخل أحد، ثم انطلق الخاطف بها إلى أحد فنادق منطقة السالمية، وانهال عليها بالضرب المبرح في أماكن متفرقة من جسدها حتى أصابها بنزيف، ثم هددها بالقتل وأغلق عليها باب الغرفة، وخرج بعدما أبلغها أنه ذاهب لإحضار سكين لتصفية حساباته معها.

واستغلت الزوجة خروج زوجها فاستخدمت هاتف الغرفة، مستنجدة برجال الأمن، طالبة منهم سرعة إنقاذها، حيث حضروا إلى مكان الزوجة وتمكنوا من تخليصها ونقلها إلى المستشفى.

وقالت الزوجة عن ملابسات الواقعة، إنها ”كانت متواجدة داخل أحد الكافيهات في محافظة الأحمدي وفوجئت بزوجها يتجه صوبها ويقوم بجذبها قائلاً بصوت عال ”زوجتي وما حد يتدخل“، ومن ثم توجه إلى الفندق واعتدى علي بالضرب وأغلق باب الغرفة علي قائلا (سوف أذبحك وراح اشتري سكين وياي)“.

فيما يجري تسجيل قضية بحق الزوج، تمهيدًا للقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.