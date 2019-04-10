أمريكي متهم بسرقة سلع بـ300 دولار بعد شرائه جزيرة بـ8 ملايين

ألقت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، القبض على رجل من ولاية فلوريدا؛ لاتهامه بالاحتيال وسرقة منتجات من أحد المتاجر بمئات الدولارت؛ بعد أيام قليلة من شرائه جزيرة خاصة بملايين الدولارات.

وحسب وسائل إعلام محلية، يواجه الأمريكي، أندرو ليبي(59 عامًا)، اتهامًا بسرقة سلع منزلية تبلغ قيمتها نحو 300 دولار من أحد فروع متاجر ”كمارت“ في جزيرة ”كي ويست“ بفلوريدا.

وحسب ما قالته الشرطة، فقد اشترى ليبي، منتجات مختلفة بين الـ30 من مارس/آذار والـ4 من أبريل/نيسان 2019، واستبدلها بمنتجات قديمة أرخص ثم أعادها لاسترداد أمواله كاملة.

ويتهم ليبي بسرقة عدة منتجات تشمل مصابيح كهربائية، وماكينة صنع قهوة بقيمة 55 دولارًا، ”استبدلها بماكينة قهوة أقدم بكثير“، ثم عاد لاسترداد الأموال بالكامل، وفقًا لإدارة شرطة ”كي ويست“.

وقالت الشرطة، إن ليبي اشترى -أيضًا- ماكينة قهوة بقيمة 150 دولارًا في الـ 30 من مارس/آذار 2019، وأعادها واسترد كامل المبلغ في اليوم التالي، ولكن موظفي المتجر اكتشفوا أن صندوق ماكينة صنع القهوة يحتوي على كرة سلة.

وألقي القبض على ليبي بتهمة السرقة، قبل أن تقرر الشرطة إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي، لكن سجلات السجن تظهر أنه لم يدفع الكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الـ 18 من أبريل/نيسان الجاري.

جاءت هذه الأحداث بعد أسبوع واحد فقط من شراء ليبي ”جزيرة تومسون“ قبالة ”كي ويست، مقابل 8 ملايين دولار.